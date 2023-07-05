Правоохранители уже прибыли на место и выясняют обстоятельства взрыва.

В помещении суда Шевченковского района Киева раздался взрыв. На месте уже работают правоохранители.

"Полицейские получили информацию о том, что произошел взрыв в помещении суда в Шевченковском районе", - говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Telegram-канале.

В связи с этим, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что полиция получила сообщение о взрыве в Шевченковском суде города Киева. На место прибыли полицейские следственно-оперативные группы, спецназовцы, взрывотехники и другие необходимые службы.

"По предварительной информации, неустановленное сейчас устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание. Устанавливаются детали. Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу", - указано в сообщении главы МВД.

В Киевской городской военной администрации отметили, что инцидент произошел в 17:20.

"По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы привезли подсудимое лицо, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно уборная) неизвестное взрывное устройство", - добавили в КГВА.

По информации СМИ, взрыв устроил подозреваемый по делу о подрыве гранаты у стен Рады в 2015 году Игорь Гуменюк. Он закрылся с двумя конвоирами в туалете Шевченковского райсуда, а также взорвал взрывной пакет.

Обновлено 19:11. СМИ сообщили, что в Шевченковском суде Киева прогремел еще один взрыв. Спецназ якобы начал штурм.

Обновлено 19:21. После нового взрыва из здания Шевченковского суда выбежал полицейский и попросил прислать "скорую". СМИ сообщили, что из здания суда вынесли двух человек на носилках.

Обновлено 19:28. После взрыва в Шевченковском районном суде Киева в районе инцидента перекрыли движение транспорта.

"Задерживается движение автобусов №9, 14т, 14тк по ул. Дегтяревская, 31. В обоих направлениях полицией перекрыто движение транспорта", - говорится в сообщении Киевпастранса в Telegram.

Движение организовано по маршруту: улица Телиги - улица Дорогожицкая - улица Семьи Хохловых - улица Дегтяревская.

Взрыв возле Рады - что известно

Взрывы в административных зданиях Киева или возле них - довольно редкие инциденты. Подобный случай произошел у здания Верховной Рады Украины в 2015 году.

31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать здание Рады, бросать брусчатку и дымовые шашки. Также бросили боевую гранату.

Игорь Гуменюк - что о нем известно

В 2014-2015 годах служил в батальоне "Сич". Был членом националистической партии "Свобода".

31 августа 2015 года, во время рассмотрения Верховной Радой так называемого "закона Об особом статусе Донбасса", который был частью условий Минских соглашений, бросил гранату РГО в действие солдат Нацгвардии, охранявших здание парламента от протестовавших националистов. В результате погибли 4 солдата-срочника Нацгвардии, а около 140 человек получили осколочные ранения.

С 2015 года Гуменюк находился под стражей в Лукьяновском СИЗО Киева. Он имел группу поддержки в Сети из числа активистов-националистов, которая воспринимала его как героя, патриота и защитника территориальной целостности Украины. На протяжении всего пребывания Гуменюка в СИЗО эта группа собирала пожертвования ему на передаче.

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