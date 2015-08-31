Дымовые шашки и камни: митингующие начали штурм ВР, милиция старается силой оттеснить активистов (прямая трансляция, фоторепортаж)

Под зданием Верховной Рады началась потасовка участников митинга против внесения изменений в Конституцию Украины с правоохранителями.

Как передает корреспондент УНИАН, в ней принимают участие наиболее активные митингующие под флагами ВО “Свобода”. Правоохранители со щитами в несколько рядов оцепили здание ВР. С одного из правоохранителей сорвали шлем.

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Некоторые митингующие бьют большими деревянными палками правоохранителей, применяют слезоточивый газ из баллончиков. Правоохранители закрываются щитами и в ответ также применяют газовые баллончики.

Верховная Рада заблокирована для выхода.

Кроме того, под зданием парламента митингующие зажгли дымовую шашку.

Милиция силой оттесняет митингующих от здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции встретили предварительное одобрение изменений в Основной Закон криками "Позор" и "Банду прочь!"

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