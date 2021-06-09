Накануне он избил и выгнал из дома собственную бабушку.

Харьковский злоумышленник, который накануне вечером устроил взрыв на проспекте Гагарина, перед этим избил и выгнал из дома собственную бабушку.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

По словам местных жителей, задержанный часто выпивал и цеплялся к молодежи. Жил он с бабушкой Надеждой, которая также страдала от его агрессии. Журналисты встретили ее, когда та пыталась попасть домой.

"Видите, как ударил. И под задницу – "Иди на**й отсюда". Извините, я говорю, как он мне говорил. А то, говорит, как у*бу – то ты и ног не поднимешь. Ну, я и пошла", – рассказала женщина.

Сейчас ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения - за покушение на убийство и незаконное хранение боеприпасов.

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Почти все пострадавшие при взрыве получили незначительные ранения и находятся под наблюдением медиков. Больше всего пострадал 18-летний юноша - из него вытащили не менее 10 осколков гранаты.

"Он срочно прооперирован. Удалены все осколки. В настоящее время состояние пациента средней тяжести, стабильное. Прогноз на выздоровление благоприятный", – отметил заместитель главврача Борис Мамаев.

Примечательно, что сам мужчина, который бросал гранату, от взрыва не пострадал.

Взрыв в Харькове 8 июня: подробности

Вечером 8 июня в Харькове прогремел взрыв на проспекте Гагарина. Изначально сообщалось, что ранены три человека, позже стало известон о пяти пострадавших.

В пресс-службе полиции подтвердили информацию о взрыве и сообщили, что злоумышленника задержали.

Местные СМИ писали, что в момент взрыва рядом находился ребёнок. Он испугался и убежал.

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Автор: Юрий Годован