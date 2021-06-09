Харьковский злоумышленник, который накануне вечером устроил взрыв на проспекте Гагарина, перед этим избил и выгнал из дома собственную бабушку.
Об этом говорится в сюжете "Сегодня".
По словам местных жителей, задержанный часто выпивал и цеплялся к молодежи. Жил он с бабушкой Надеждой, которая также страдала от его агрессии. Журналисты встретили ее, когда та пыталась попасть домой.
"Видите, как ударил. И под задницу – "Иди на**й отсюда". Извините, я говорю, как он мне говорил. А то, говорит, как у*бу – то ты и ног не поднимешь. Ну, я и пошла", – рассказала женщина.
Сейчас ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения - за покушение на убийство и незаконное хранение боеприпасов.
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Почти все пострадавшие при взрыве получили незначительные ранения и находятся под наблюдением медиков. Больше всего пострадал 18-летний юноша - из него вытащили не менее 10 осколков гранаты.
"Он срочно прооперирован. Удалены все осколки. В настоящее время состояние пациента средней тяжести, стабильное. Прогноз на выздоровление благоприятный", – отметил заместитель главврача Борис Мамаев.
Примечательно, что сам мужчина, который бросал гранату, от взрыва не пострадал.
Взрыв в Харькове 8 июня: подробности
- Вечером 8 июня в Харькове прогремел взрыв на проспекте Гагарина. Изначально сообщалось, что ранены три человека, позже стало известон о пяти пострадавших.
- В пресс-службе полиции подтвердили информацию о взрыве и сообщили, что злоумышленника задержали.
- Местные СМИ писали, что в момент взрыва рядом находился ребёнок. Он испугался и убежал.
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