Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Пострадавшего госпитализировали.

В Днепре мужчина шел по улице и подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, взрыв произошел 11 сентября около 21:00, когда пострадавший шел по улице.

Читайте такжеВ Днепре прогремел взрыв возле жилого дома: двое раненых (фото)

В результате 37-летний местный житель получил травмы рук и ног, с которыми был госпитализирован в больницу.

Предварительно, сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты «РГД-5».

На место происшествия выезжали полицейские следственно-оперативной группы и взрывотехники. По данному факту следователями полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Полиция принимает меры для установления личности злоумышленника и всех обстоятельств происшествия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева