В Днепре мужчина шел по улице и подорвался на самодельном взрывном устройстве.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, взрыв произошел 11 сентября около 21:00, когда пострадавший шел по улице.
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В результате 37-летний местный житель получил травмы рук и ног, с которыми был госпитализирован в больницу.
Предварительно, сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты «РГД-5».
На место происшествия выезжали полицейские следственно-оперативной группы и взрывотехники. По данному факту следователями полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Полиция принимает меры для установления личности злоумышленника и всех обстоятельств происшествия.
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