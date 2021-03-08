Вечером 7 марта в полицию одновременно поступило несколько сообщений о том, что на улице Радистов, рядом с гаражами произошел взрыв.

По факту вчерашнего взрыва в Деснянском районе столицы полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Напоминается, что вчера около 21.00 в полицию одновременно поступило несколько сообщений о том, что на улице Радистов рядом с гаражами произошел взрыв. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, кинологов со служебной собакой, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медиков.

Предварительно было установлено, что в результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна. Информация о пострадавших не поступала.

Следственным отделом управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Других подробностей правоохранители не сообщают.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева