По факту вчерашнего взрыва в Деснянском районе столицы полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Напоминается, что вчера около 21.00 в полицию одновременно поступило несколько сообщений о том, что на улице Радистов рядом с гаражами произошел взрыв. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, кинологов со служебной собакой, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медиков.
Предварительно было установлено, что в результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна. Информация о пострадавших не поступала.
Следственным отделом управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Других подробностей правоохранители не сообщают.
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