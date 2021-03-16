В полиции заявили об одном пострадавшем, СМИ пишут о погибшем.

В полиции рассказали подробности ночного взрыва в городе Боярка под Киевом.

Как сообщает утром во вторник пресс-служба полиции Киевской области, результате взрыва, произошедшего в 4 утра, поврежден трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, окна и заборы пяти ближайших домов. На месте образовалась воронка.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры. Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва", - говорится в сообщении.

В полиции впоследствии добавили информацию об одном пострадавшем. По факту начато уголовное производство по статье УК об умышленном убийстве.

Как пишет издание "Страна" со ссылкой на собственные источники, в результате взрыва погиб мужчина. По данным СМИ, его тело разлетелось на 200-300 метров - на огороды и улицу.

"Пока неизвестно, что именно сдетонировало - образовалась глубокая воронка, а у людей повыбивало окна и забор снесло", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован