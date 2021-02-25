По словам владельца помещения, он ни с кем не конфликтовал и угроз не получал.

В пгт Рогань Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты на территории частного дома.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило 25 февраля на спецлинию «102».

«Житель пгт Рогань заявил, что в его двор неизвестные бросили предмет, который взорвался», - говорится в сообщении.

Во время осмотра территории домовладения 50-летнего мужчины полицейские выяснили, что взорвалась граната РГД-5.

По словам владельца помещения, он ни с кем не конфликтовал и угроз не получал.

В результате происшествия никто не пострадал. Работники полиции изъяли вещественные доказательства.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция принимает меры для установления лица, причастного к указанному уголовному преступлению.

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Автор: Светлана Макринская