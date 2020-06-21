Кличко о причинах взрыва дома в Киеве: "давайте подождем несколько часов"

Мэр заявляет, что нужно подождать несколько часов на выводы экспертов.

Для установления причин взрыва дома в Киеве необходимо дождаться выводов экспертов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте происшествия заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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"Без заключения экспертов мы ничего пока не можем сказать. Давайте подождем несколько часов, когда появится предварительная информация", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром произошел взрыв дома в Киеве. Сейчас известно, что в результате инцидента погибли два человека. Еще несколько находятся под завалами. Как видно на видео с места трагедии, в результате взрыва в девятиэтажном доме образовалась огромная дыра.

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