"Киевгаз" пока не предоставил информацию по взрыву дома в Киеве
Пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий заявляет, что компания "Киевгаз" пока не предоставила свои выводы отночительно взрыва в многоэтажке на столичных Позняках.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на месте происшествия.
"Нет информации пока от "Киевгаза". После экспертизы будет известна причина", - сказал Хорунжий, отвечая на вопрос, есть ли уже информация от "Киевгаза" относительно взрыва в жилом доме.
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На месте происшествия пострадавшие жители утверждают, что несколько дней назад в разрушенном доме проводили проверки газовых счетчиков, после чего они чувствовали запах газа в домах.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром произошел взрыв дома в Киеве. Сейчас известно, что в результате инцидента погиб человек. Еще несколько находятся под завалами. Как видно на видео с места трагедии, в результате взрыва в девятиэтажном доме образовалась огромная дыра.
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