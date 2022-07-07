Геннадий Мацегора перешел на сторону врага в первые дни войны и всячески содействовал российским оккупантам в Купянске.

Городской голова Купянска Геннадий Мацегора, который предал Украину, был арестован россиянами и сейчас содержится под стражей.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что Мацегора перешел на сторону врага в первые дни войны и всячески содействовал российским оккупантам в Купянске. Обеспечивал их транспортом, жильем, горючим и едой.

В феврале Харьковская областная прокуратура сообщила Мацегоре о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене.

"Как видим, предателей в любом случае не ожидает ничего хорошего, ведь они не нужны и самим россиянам. Для оккупантов это уже стало системой. Сначала они используют предателей и их ресурс, а затем убирают их", - прокомментировал Синегубов.

Он отметил, что добровольное сотрудничество с врагом - это тяжкое преступление, за которое ждет неотвратимое наказание.

Как сообщал УНИАН, мэр Купянска Мацегора 27 февраля заявил, что город находится под контролем российских оккупантов. Он пошел на переговоры с российскими военными.

28 февраля прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование в отношении Купянского городского головы Харьковской области по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и государственной измены (по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

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