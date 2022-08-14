Он добровольно перешел на сторону оккупантов.

Экс-мэру Купянская (Харьковская область) Владимиру Демченко объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, Демченко, который с 2010 по 2015 год был мэром Купянска, добровольно перешел на сторону оккупантов.

"Он согласился на предложение представителей страны-агрессора и занял псевдодолжность так называемого председателя Петропавловской объединенной территориальной общины Купянского района Харьковской области, сформированной оккупационными властями", - говорится в сообщении.

Напомним, город Купянск имеет стратегическое значение, это второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области, расположенный неподалеку от границы с Россией. С 27 февраля 2022 года оккупирован РФ и используется россиянами для наступления на Донбассе.

Геннадий Мацегора (последний мэр Купянска, избранный в 2020 году) заявил, что согласился пропустить российские войска в Купянск, "чтобы избежать человеческих жертв и разрушений".

Прокуратура инкриминировала ему государственную измену. Производство открыто по ч. 2 ст. 110, ч. 1 статьи 111 УК Украины - посягательство на территориальную целостность, государственная измена.

По последней информации, Геннадий Мацегора, который предал Украину, был арестован россиянами и сейчас содержится под стражей.

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