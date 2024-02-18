Чемодан с телом обнаружили в Тернополе на территории Гидропарка "Свирельче" 16 февраля.

В Одессе задержали мужчину, который тело умершей матери запихнул в чемодан и выбросил в центральном парке Тернополя.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сразу после обнаружения чемодана правоохранители провели поквартирные обходы, опросили местных жителей, обработали записи камер видеонаблюдения.

Уже через сутки полицейские установили личность злоумышленника, уроженца России, его задержали в Одессе. Установлено, что в чемодане было тело его 84-летней матери.

По данным полиции, мужчина вместе с матерью проживал в разных городах Украины, в течение последних 7 лет они арендовали квартиру в Тернополе.

"По словам злоумышленника, женщина длительное время болела и накануне умерла. Он испугался, поместил ее тело в чемодан и вывез в парк. После этого сбежал из Тернополя", - говорится в сообщении правоохранителей.

По результатам проведенного вскрытия было установлено, что женщина умерла естественной смертью от легочно-сердечной недостаточности.

Поэтому статью умышленное убийство, по которой было внесено событие в Единый реестр досудебных расследований, решили переквалифицировать на ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Предыстория скандала в Тернополе

16 февраля к сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что в Тернополе на территории Гидропарка "Свирельче" обнаружен чемодан с телом неизвестной женщины. Чемодан обнаружили девушки во время прогулки.

Речь шла о женщине худого телосложения в возрасте 60-70 лет, говорили в полиции. Сначала правоохранители даже опубликовали кадры с ней в Facebook, однако фото были настолько жуткие, что украинцы попросили это удалить.

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