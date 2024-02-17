Полицейские просят откликнуться всех, кому что-то известно об исчезновении женщины или свидетелей того, как чемодан с телом выбросили в парке.

Вчера, 16 февраля, около 17 часов в Тернополе в Центральном парке "Свирельче" прохожие обнаружили чемодан.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, заглянув внутрь, они увидели мертвое тело неизвестной женщины.

"Она худого телосложения, возрастом 60-70 лет", - уточнили правоохранители.

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Полицейские просят откликнуться всех, кому что-то известно об исчезновении женщины или кто был свидетелями, как чемодан с телом выбросили в парке.

Сначала в полиции к своему сообщению в Фейсбуке добавили фото погибшей в чемодане, однако в сети это вызвало возмущение. Ведь совсем худая мертвая женщина выглядела на самом деле страшно. Тернополяне в комментариях замечали, что их самих фото шокировало, а также добавляли, что это могут увидеть дети. Поэтому правоохранители фото погибшей забрали.

В то же время после увиденного тернополяне в комментариях предполагают, что пенсионерку могли заморить голодом и собственно это могло стать причиной ее смерти.

Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (Убийство).

Трагедия в Одесской области

Сегодня стало известно, что в Одесской области во время кесарева сечения умерла 40-летняя роженица. Женщина находилась на 30 неделе беременности, когда ее госпитализировали с диагнозом "неуточненная вирусная инфекция".

Уже в медучреждении состояние женщины ухудшилось, и врачи провели кесарево сечение, во время которого изъяли мертвого ребенка, а сама роженица умерла на операционном столе, предварительно - от отека легких.

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