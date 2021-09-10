Австриец больше года хранил мумифицированное тело покойной матери в подвале, продолжая получать ее пенсионные выплаты.
Об этом сообщает BBC.
89-летняя женщина, у которой была деменция, умерла в июне прошлого года. Ее 66-летний сын положил тело женщины в свой подвал, засыпав его пакетами со льдом и обмотав бинтами, чтобы замаскировать запах.
По данным полиции, он мог незаконно получить выплаты в размере около 50 тысяч евро.
Заподозрил неладное почтальон, доставлявший пособия для женщины в регионе Западный Тироль. Сын умершей отказал почтальону во встрече с ней, и тот обратился в полицию.
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Правоохранители установили, что подозреваемый также засыпал свою мать наполнителем для кошачьего туалета.
"В конце концов, труп был мумифицирован", - сказал офицер Хельмут Гуфлер.
Аферист уже признался в содеянном.
Напомним, в июне этого года 28-летнего испанца Альберто Санчеса Гомеса приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство своей матери и поедание ее плоти.
Мужчину арестовали еще в 2019 году после того, как полиция обнаружила части тела вокруг дома его матери – некоторые были упакованы в пластиковые контейнеры. Суд отклонил аргументы Санчеса, что на момент убийства у него произошел психоз.