У Дениса Монастырского есть один первый заместитель и шесть заместителей.

Министр внутренних дел Денис Монастырский представил своих заместителей и рассказал, кто из них чем будет заниматься.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал во время презентации приоритетных направлений и проектов МВД.

Монастырский напомнил, что на должность первого заместителя назначен Евгений Енин, который будет координировать деятельность структур МВД, включая Нацполицию.

Кроме того, у министра теперь есть еще шесть заместителей: Екатерина Павличенко, Александра Гогилашвили, Сергей Гончаров, Мэри Акопян, Богдан Драпятый и Игорь Бондаренко.

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В частности, Драпятый будет отвечать за взаимодействие с парламентом и деятельность сервисных центров, Акопян - за международную деятельность МВД, Гогилашвили - за госполитику в сфере противодействия наркомании и наркопреступности, Бондаренко - за цифровую трансформацию, Павличенко - за соблюдение прав человека, противодействие гендерному насилию и гендерное равенство, а Гончаров будет продолжать реализацию международных проектов.

Как ранее сообщал УНИАН, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Антон Геращенко назначен советником главы Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Автор: Антонина Доломанжи