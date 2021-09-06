Министр внутренних дел Денис Монастырский представил своих заместителей и рассказал, кто из них чем будет заниматься.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал во время презентации приоритетных направлений и проектов МВД.
Монастырский напомнил, что на должность первого заместителя назначен Евгений Енин, который будет координировать деятельность структур МВД, включая Нацполицию.
Кроме того, у министра теперь есть еще шесть заместителей: Екатерина Павличенко, Александра Гогилашвили, Сергей Гончаров, Мэри Акопян, Богдан Драпятый и Игорь Бондаренко.
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В частности, Драпятый будет отвечать за взаимодействие с парламентом и деятельность сервисных центров, Акопян - за международную деятельность МВД, Гогилашвили - за госполитику в сфере противодействия наркомании и наркопреступности, Бондаренко - за цифровую трансформацию, Павличенко - за соблюдение прав человека, противодействие гендерному насилию и гендерное равенство, а Гончаров будет продолжать реализацию международных проектов.
Как ранее сообщал УНИАН, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Антон Геращенко назначен советником главы Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского.