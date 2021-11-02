Сама владелица почему-то в этот момент была в маске, спущенной на подбородок.

В Киеве заметили забавную посетительницу супермаркета, которая пришла туда вместе со своей собакой. Четвероногого друга женщина везла в коляске, а у входа в магазин она "заботливо" натянула на мордочку пса маску.

Курьезный момент сняли на видео, его опубликовали в Telegram-канале Kievmap.

Так, женщина решила обезопасить не только себя, но еще и своего питомца. Она натянула на него маску, несмотря на то, что песик явно был этому не рад. Четвероногий сидел в коляске, которая очень похожа на детскую. Судя по всему, заботливая хозяйка возит свою собачку с собой и беспокоится о том, чтобы животное не мерзло и не уставало.

Сама женщина в тот момент почему-то беспокоилась о безопасности собаки, а о себе забыла. Хозяйка пса стояла в маске, спущенной на подбородок.

Читайте также"Переводит продукты и ябеда": школьник разместил объявление о "продаже" младшей сестрыЗабавный ролик насмешил пользователей сети. Однако многие резонно отметили, такая забота едва ли пойдет на пользу собаке. Питомцу может не хватать воздуха в маске, да и сам он явно не испытывает радости из-за такого аксессуара.

Известно, что люди могут заразить домашних животных коронавирусом. Однако питомцы не могут передать вирус своим хозяевам. По мнению ученых, собаки могут болеть COVID-19, но не умирают от этого заболевания.

Ранее УНИАН уже сообщал, что киевлянин оригинально "защитил" авто от воров, фото взорвало сеть. "Найду - сломаю", - грозно написал мужчина на своей машине, угрожая всем, кто решится сломать замки.

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Автор: Полина Кузенко