Осадки ожидаются на протяжение практически всего дня.

Во вторник, 2 ноября, в Киеве резко похолодает и пройдет дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров покажут +6°. Днем температура будет не особо отличаться от ночной - всего лишь +8°. Будет пасмурно.

С утра и до обеда в столице ожидается сильный, дождь, однако к вечеру его сила ослабнет.

Читайте такжеСтало известно, когда в Киеве может выпасть первый снег

Добавить осенней прохлады восточный ветер, который будет дуть со скоростью до 3,4 м/с.

Атмосферное давление - сильно пониженное, 741-745 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 2 ноября

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Тернополе 2 ноября ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +6°...+11°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью +8°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +7°...+11°, дождь.

В Одессе 2 ноября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +15°.

В Херсоне во вторник ночью +9°, днем +16°, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах температура воздуха составит +7°...+13°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +13°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет немного облачно, +9°...+15°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +8°, днем +14°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская