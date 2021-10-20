31-летняя Лидия Макарчук оказалась среди пострадавших в результате взрыва авиабомбы возле Говерлы месяц назад.

Жертвами взрыва в Карпатах, который 15 сентября унес жизни двух человек, стали брат и друг украинки, которая хотела провести в этом живописном месте медовый месяц со своим мужем-иностранцем.

Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты узнали, что 31-летняя Лидия Макарчук и 43-летний Норберт Варга прилетели в Украину из Британии. Вместе с 10 друзьями они отдыхали у костра на поляне, когда прогремел взрыв.

Предполагается, что причиной трагедии стала неразорвавшаяся авиабомба времен Первой мировой войны.

"Я на секунду почувствовала, как будто кто-то бросил камень мне в лицо, особенно болел нос. Затем у меня в ушах засвистело и вдруг наступила тишина, в которой я могла слышать только себя. Я отвернулась, закрыла лицо руками и начала молиться за себя. Потом я поняла, что пострадала не только я - все стонали, всем было больно", - вспоминает Лидия.

Она получила тяжкие осколочные ранения. У женщины повреждены лицо, левый глаз, руки (в одном месте рана была настолько глубокой, что оголила кость) и ноги.

Читайте такжеСтали известны новые подробности смертельного взрыва в Карпатах (видео)Норбет Варга не пострадал - в это время он отошел в палатку, чтобы собрать фотокамеру.

Но в результате полученных ранений скончались 29-летний брат Лидии Мирослав и ее друг. Еще три женщины получили осколочные ранения.

В больницу их доставили спустя лишь семь часов после взрыва.

Спустя месяц после инцидента Лидия Макарчук уже сама ходит, но в начале ноября ей предстоит еще пройти лечение в венгерской глазной клинике.

Ранее УНИАН сообщал о другой пострадавшей в результате взрыва - Марине Малыш, которая в течение нескольких дней после ЧП находилась без сознания.

Автор: Станислав Кожемякин