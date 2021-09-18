Еще троим травмированным девушкам тоже лучше.

Одна из пострадавших в результате взрыва в Карпатах туристка Марина Малыш пришла в сознание.

Об этом в Facebook сообщил ее супруг Орест Малыш, который от взрыва не пострадал.

"Марина пришла в себя, разговаривал в 14:10 с ней. Она лучше, чем вчера. Спасибо всем за молитвы и все виды поддержки. Девушки также лучше, чем вчера. Но переставать активную молитву еще очень рано", – отметил Орест.

Ранее он сообщал, что его жена больше не сможет видеть одним глазом, также у нее очень повреждена рука. По словам врачей, женщина была при смерти, и стоял вопрос о ее выживании.

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Как сообщал УНИАН, взрыв прогремел вечером 15 сентября вблизи села Вороненко Ивано-Франковской области, в долине горы "Под Берды". Погибли двое мужчин, еще четыре женщины получили ожоги и травмы.

Утром 16 сентября травмированных переместили к подножию горы и передали медработникам.

В ГСЧС Украины отметили, что к трагедии мог привести взрыв снаряда.

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Автор: Катерина Шварц