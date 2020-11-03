Участнику акции стало плохо / фото npu.gov.ua
Утром возле Верховной Рады Украины одному из участников акции протеста стало плохо.
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева и публикует фото с места инцидента.
Отмечается, что присутствующие на акции протеста военнослужащие Нацгвардии и полицейские сразу оказали мужчине первую домедицинскую помощь до приезда врачей.
Протесты в центре Киева 3 ноября
- На улице Грушевского в Киеве 3 ноября стартовала акция протеста «евробляхеров». Демонстранты выстроились у входов в Верховную Раду.
- Организаторы мероприятия объясняют, что от народных депутатов они потребуют принятия законопроекта №3704, который заключается в доступной растаможке.
- В центре Киева из-за массовых акций затруднено движение по улице Грушевского.
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