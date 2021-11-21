Правоохранители не хотели пропускать участников марша к зданию Офиса президента.

Участники марша ко Дню достоинства и свободы в Киеве пришли под Офис президента, где произошли стычки с правоохранителями.

Активисты хотели пройти по улице Банковой ко входу в здание Офиса президента, однако полицейские преградили им путь, не пропустив за ограждение, пишет LB.ua.

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Отмечается, что акция по случаю Дня Достоинства и Свободы началась на Майдане Незалежности. Люди выстроились в колонну для памятного шествия под лозунгом "Не будем терять достоинство! Защитим свободу!".

Участники колонны поднялись по аллее Героев Небесной Сотни к Офису президента и потребовали, чтобы их пропустили в здание, после чего начались стычки с полицией.

Участники акции кричали "Ганьба!" и "Пропускай", а правоохранители призвали "не нарушать публичный порядок и безопасность", - пишет Громадське. В итоге, правоохранители начали пропускать людей по одному, но проводя поверхностную проверку на входе.

Активисты потребовали уволить главу Офиса президента Андрея Ермака и заявили, что в противном случае через 10 дней начнут бессрочную акцию с требованием импичмента Владимира Зеленского.

Как пишет УП, полиция пропустила небольшую часть активистов, проверив вещи, но организованную колонну не пускают. А в полиции отмечают, что на территорию в здание ОПУ пускают всех желающих, но митингующие должны пройти проверку.

Отметим, что сейчас ситуация на Банковой спокойная.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы, в рамках которого в Киеве состоялись мемориальные мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни. Там провели молебен и возложение цветов, в том числе, при участии президента Владимира Зеленского.

После этого, когда Зеленский возвращался к автомобилю, собравшиеся возле мемориала люди кричали ему вслед: "позор", "предатель" и "малорос".

Автор: Александр Топчий