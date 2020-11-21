Сегодня украинцы отмечают праздник, который прославляет две значительные украинские революции 2004 и 2013 года.

День достоинства и свободы - это достаточно "молодой" праздник, который был основан в 2014 году указом Петра Порошенко 21 ноября каждого года. Установлен он в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

История праздника

Праздник стал преемником Дня Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции и был отменен Виктором Януковичем. Днем праздника избрано 21 ноября - дата сразу двух выдающихся для Украины событий: президентских выборов 2004 года, которые стали началом Оранжевой революции, и начала Евромайдана.

В 2004 году 21 ноября состоялись выборы президента, на которых Виктор Янукович победил Виктора Ющенко. Результаты выборов и фальсификации возмутили украинцев, и тысячи протестующих собрались на Майдане Независимости. После нескольких недель Оранжевой революции Верховный суд назначил повторное голосование, на котором победил Ющенко.

Читайте такжеДень достоинства и свободы 2020: когда Украина отмечает знаковый праздникЧерез 9 лет в 2013 году произошли трагические события на Майдане, которые стоили жизни многим гражданам. Тогда с 21 ноября тысячи граждан собрались на Майдане Независимости с протестами против курса на Россию. В течение трех месяцев протестующие требовали продолжить евроинтеграцию и прекратить применение грубой силы к гражданам. 18-20 февраля произошли жесткие столкновения с протестующими. Десятки украинцев погибли, а президент Виктор Янукович бежал из страны.

В честь событий Оранжевой революции и Евромайдана установлен сегодняшний праздник. Оно прославляет свободолюбие и мужество нашего народа, стремление к демократии, чтит национальные интересы государства и права человека.

Поздравления с Днем Достоинства и свободы

Сегодня мы чествуем Героев Небесной Сотни и всех украинских воинов, которые принимают участие в войне на востоке государства, всех тех, кто своей жизнью, своей жертвенностью демонстрируют искреннее стремление украинцев жить в свободном, демократическом и суверенном государстве. Все они остаются в памяти народа навсегда, становятся гордостью и примером для будущих поколений.

Пусть будет мирное небо над украинской землей, благосостояние и семейное согласие в домах земляков, не угасает вера в счастливое будущее Украинского государства.

Поздравляю вас с великим Днем достоинства и свободы! Сегодняшний день – это подтверждение того, что события 2013-2014 годов на Майдане изменили наш народ, объединили нас в единой, соборной и независимой Украине.

Поздравляем участников национально-освободительной борьбы, всех тех, кто отстоял победу Революции Достоинства и сегодня мужественно защищает родную землю. Желаем мира и согласия всем украинцам, хорошей судьбы, семейного счастья!

Украина - территория достоинства и свободы. Она доказала это событиями, которые разворачивались на Майдане в 2004 и 2013 годах. Это было тяжелое испытание для нашей страны, но украинцы доказали свою любовь к стране, честь и мужество. Украиной нужно гордиться и просто невозможно не любить! Единство и свобода делают нас достойными детьми нашей страны. Давайте хранить и оберегать это сокровище! А наша сильная и демократическая Украина будет беречь и защищать нас. С Днем достоинства и свободы!

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Автор: Екатерина Пулатова