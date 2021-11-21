В столице прошли мемориальные мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни.

Украина сегодня отмечает День достоинства и свободы, в рамках которого в Киеве состоялись мемориальные мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни.

Этот праздник был основан указом президента Украины Петра Порошенко 13 ноября 2014 года. В рамках мероприятий 21 ноября на аллее Героев Небесной Сотни провели молебен и возложение цветов.

В частности, в церемонии приняли участие президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль. Они установили лампадки и почтили память убитых активистов минутой молчания.

Также запланировано шествие "Не теряем достоинство. Защитим свободу" по маршруту: перекресток ул. Крещатик и аллеи Героев Небесной Сотни – Временный Мемориал Героев Небесной Сотни.

Также запланирована презентация уличной выставки "Рисованная история Майдана" – графического романа-выставки о Революции достоинства.

Напомним, в конце ноября 2013 года отказ украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства акций протеста.

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21 ноября 2013 года Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября.

Акции протеста начались в тот же день. В частности, на Майдане Независимости в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы "Беркута" избили десятки активистов, преимущественно молодежь, после чего на улицы украинских городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция достоинства.

В результате тогдашний президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных граждан в центре Киева, бежал в Россию.

Всю полноту власти взяла на себя Верховная Рада, которая на 25 мая назначила выборы президента Украины. На этих выборах победил Петр Порошенко, который 27 июня 2014 года подписал соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

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Авторы: Александр Топчий, Светлана Закелова