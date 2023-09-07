Мужчина получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

Житель Кривого Рога собирал и передавал врагу информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов Днепропетровской области. Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили запрещенную симовлику.

"Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, которые выполняли задачи на фронте", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Отмечается, что передача информация происходила через соцсеть "Вконтакте" в виде фото с координатами. В СБУ сообщают, что после 24 февраля 2022 года предатель начал собирать сведения о дислокации Сил обороны и передавал ее через свою знакомую из города Краснодар, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Он сообщал врагу о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствиях воздушных атак РФ.

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Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника, которую он использовал в подрывной деятельности в пользу страны-агрессора. Не обошлось и без запрещенной символики коммунистического режима, которая изъята в его доме.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);

ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов).

Предатели в Украине - последние новости

На Хмельнитчине задержан житель Славуты - информатор ФСБ РФ, который собирал для врага данные о движении техники и ремонтных базах Вооруженных Сил Украины, расположении воинских частей и объектов критической инфраструктуры в регионе, в частности Оборонпрома.

Предателя задержали при попытке установки GPS-трекера на опору моста, через который проходит железнодорожный путь. Ему сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения и взято под стражу.

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