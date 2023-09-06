Предатель уже на протяжении нескольких месяцев выполнял задачи ФСБ РФ, в частности, докладывал о местах "прилетов", собирал данные о ВСУ, объектах критической инфраструктуры, оборонпроме.

В Хмельницкой области задержали информатора ФСБ РФ, который уже на протяжении нескольких месяцев выполнял задачи российской спецслужбы и собирал данные о движении техники и ремонтных базах Вооруженных Сил Украины, расположении воинских частей и объектов критической инфраструктуры в регионе, в частности оборонпрома.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, пособником россиян оказался житель Славуты.

По данным следствия, мужчина также сообщал представителям государства-агрессора о вражеских "прилетах".

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Все сведения информатор отправлял через один из мессенджеров российскому куратору – кадровому сотруднику ФСБ. Мужчину задержали при попытке установки GPS-трекера на опору моста, через который проходит железнодорожный путь. В ходе обыска по месту его жительства обнаружены ноутбук, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Новости Хмельницкой области

Как сообщал УНИАН, в то же время 10-летний мальчик из Хмельницкой области на подаренные на дни рождения 300 долларов приобрел зарядное устройство для ВСУ. Он намеревался купить бронежилеты, но средств не хватило, поэтому решил вместе с родителями купить портативное зарядное устройство.

Хмельницкая область подверглась ракетному удару в День независимости. Перед тем, 19 августа, российские захватчики совершили очередную атаку на Хмельницкую область: в нескольких селах Хмельницкого района 30 домов повреждены взрывной волной.

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