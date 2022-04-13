В телефонах задержанных обнаружена активная переписка с российскими военными.

В Одессе задержали троих предполагаемых пособников оккупантов.

Об этом сообщили журналистам в Управлении патрульной полиции в Одесской области.

Отмечается, что троих мужчин, передвигающихся в автомобиле, задержали возле одного из блокпостов. В их мобильных телефонах выявлены фотографии военных объектов, в частности блокпостов.

Кроме того, в телефонах задержанных обнаружена активная переписка с российскими военными, много групп российского происхождения.

Проводятся соответствующие неотложные мероприятия.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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