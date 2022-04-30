Оккупанты осуществляют попытки наступления в направлениях Изюм-Барвенково и Изюм – Славянск.

На Харьковщине украинские военные восстановили контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что на Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает наносить авиационные удары и артиллерийские обстрелы по городу Харькову. Кроме того, на Изюмском направлении оккупанты осуществляют попытки наступления в направлениях Изюм-Барвенково и Изюм – Славянск.

"Враг продолжает концентрировать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области, в непосредственной близости к государственной границе Украины", – говорится в сообщении.

Так, в район населенного пункта Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а к городу Изюм – подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Также противник наращивает систему противовоздушной обороны, ведет воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с применением беспилотников в районах населенных пунктов Великая Камышеваха, Ивановка, Красный, Курулька, Довгеньке, Новая Дмитриевка и Барвенково.

"Российские оккупационные войска продолжают осуществлять противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области. По имеющейся информации, противник принудительно вывозит население на территорию Российской Федерации. Оккупанты распространяют дезинформацию о захвате Харькова, Киева и Запорожья", – добавили в Генштабе.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях, наибольшая их активность – на Слобожанском и Донецком.

В то же время украинские военные не исключают возможность полной мобилизации в РФ, если врагу не удастся добиться своих планов в ближайшей перспективе.

Вас также могут заинтересовать новости: