Женщина до сих пор не оправилась от произошедшего.

Братья-близнецы, изрезавшие в Ривне женщину, живут с пострадавшей в одном подъезде. Женщина до сих пор приходит в себя после нападения.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала ITV.

Пострадавшей оказалась мама двух девочек Ольга Пичугина. Подростки на нее напали, когда она возвращалась из детского сада, куда отвела одну из дочерей.

По ее словам, она увидела нож в руках у одного из братьев и поняла, что ее порезали.

Читайте такжеВ полиции назвали предварительную причину смерти замученного семилетнего мальчика из Черкасс"Парень держал нож, я увидела глаза и подумала, что они меня, наверное, порезали, но нож был чистый. Я подумала, что они меня просто ручкой ножа ударили. Затем подошел прохожий мужчина, я немного к нему повернулась и увидела лужу крови. Он сказал: "Лежите и не шевелитесь", - вспоминает женщина.

Пострадавшая утверждает, что до нападения не знала близнецов, но потом выяснилось, что они живут с ней в одном подъезде.

"Когда я узнала, что мы из одного подъезда, сказать, что у меня волосы встали дыбом - это ничего не сказать", - рассказала Ольга.

По словам медиков, женщина получила несколько колотых ран. После инцидента ей приходится посещать психолога.

Правоохранители уже вручили одному из братьев подозрение, а второй – проходит как свидетель. Если докажут вину второго брата, то дело переквалифицируют. При этом в полиции указали, что близнецы смотрели фильмы, где присутствует жестокость.

"Хотели что-то такого типа испытать сами. Они не объясняли, в отношении кого они хотели это сделать, но то, что они хотели это испытать — это факт", - подытожил глава Ровенского управления полиции Роман Штеба.

Близнецы напали на женщину с ножом

В городе Ривне 31 августа двое 15-летних родных братьев-близнецов напали на женщину. Один из них нанес женщине удары ножом в спину.

Пострадавшей оказалась 42-летняя местная жительница, она получила ножевые ранения.

2 сентября одному из братьев избрали меру пресечения.

Автор: Анастасия Горбачева