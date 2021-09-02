Подростка отправили под круглосуточный домашний арест.

В городе Ривне парню, который ударил женщину ножом, избрали меру пресечения.

Об этом сообщают в отделе коммуникации областной полиции.

Подростка подозревают в тяжком преступлении, его брат проходит по делу как свидетель.

"Сегодня, второго сентября, в городском суде рассматривалось ходатайство следователя Ривненского районного управления полиции об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу 15-летнего подозреваемого в совершении нападения и нанесении телесных повреждений женщине", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Ривненщине мужчина облил бензином и поджег собственного племянника (фото, видео)Судья избрал ему круглосуточный домашний арест сроком на два месяца с электронным средством контроля.

Близнецы напали на женщину с ножом

В городе Ривне 31 августа двое 15-летних родных братьев-близнецов напали на женщину. Один из них нанес женщине удары ножом в спину.

Пострадавшей оказалась 42-летняя местная жительница, она получила ножевые ранения.

Автор: Людмила Жерновская