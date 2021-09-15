По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого мужчину.

В Департаменте уголовного розыска Нацполиции раскрыли жуткие подробности убийства с особой жестокостью 79-летней пенсионерки в Кременчуге Полтавской области.

Детали преступления опубликованы в Telegram-канале департамента.

Тело женщины нашли утром 14 сентября возле многоэтажного жилого дома, в котором жила старушка.

"На обнаженном теле женщины не было "живого места", а кровавые следы волочения растянулись на несколько десятков метров", – говорится в сообщении.

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По полученной информации они отработали маршрут движения изверга, выяснили вероятный район его проживания и задержали. Им оказался 27-летний неоднократно судимый мужчина.

"Подозреваемого задержали прямо на улице, когда он, сменив одежду, уже направлялся в неизвестном направлении. Задержанный признался в совершении убийства бабушки. Поражает и то, что по результатам проведения следственных действий, среди других вещественных доказательств изъят мобильный телефон, на который фигурант снимал непосредственный процесс совершения страшного преступления", – сообщили правоохранители.

Сейчас продолжаются следственные действия. Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос избрания меры пресечения – содержание под стражей.

Убийство пенсионерки в Кременчуге: что известно

Ранее сообщалось, что в Кременчуге жестоко убили пожилую женщину, которая подкармливала бездомных животных.

По предварительной версии следствия, убитая жила в одной из квартир многоэтажного дома, возле которого обнаружили ее тело.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Катерина Шварц