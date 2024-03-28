Он должен был шпионить за нашими десантниками.

В Киеве в результате спецоперации задержан агент военной разведки Российской Федерации, которого она пыталась "завести" в штаб Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Отмечается, что речь идет о главном специалисте одного из департаментов Киевской областной военной администрации, который под видом капеллана пытался присоединиться к украинским десантникам.

"Агент хотел "записаться" в одну из боевых бригад ДШВ, чтобы шпионить за местами ее базирования и перемещения в направлении передовой. В дальнейшем фигурант должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ", - сообщает СБУ.

Таким образом он планировал расширить свои "возможности" по сбору данных о вооружении, рабочих планах и боевых операциях украинских защитников. Сотрудники СБУ разоблачили "крота", установили его российских кураторов и задокументировали их разведывательную активность.

Задержали предателя, когда он уже проходил собеседования в штабе Командования украинских десантников по "зачислению" в ряды ВСУ.

"Чиновник был дистанционно завербован кадровым сотрудником 317-го разведывательного центра главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ). Чтобы выдавать себя за капеллана, киевлянин сделал себе фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий", - отмечается в сообщении украинской спецслужбы.

Также отмечается, что он выполнял "испытательные" задания от российской спецслужбы еще во время работы в военной администрации.

Во время задержания у предателя изъят мобильный телефон с доказательствами его переписки с российским ГРУ. В СБУ отмечают, что задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Как Украина задержала в Днепре очередного агента ФСБ РФ

В январе контрразведка также провела спецоперацию в Днепре, в результате которой задержала агента ФСБ - чиновника одной из узловых станций Укрзализныци.

Как сообщила Службы безопасности Украины, чиновник по указанию агрессора собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ. Кроме того, фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляют железнодорожным сообщением.

Для этого российский агент фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать об их маршруте с остановками и пунктами назначения. Прежде всего злоумышленник пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард".

Развединформация нужна была оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона.

Вас также могут заинтересовать новости: