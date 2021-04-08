Мужчина плюнул в лицо кассиру / скриншот
В Киеве водитель автомобиля Mazda на просьбу женщины-кассира надеть защитную маску плюнул ей в лицо и скрылся.
Читайте такжеВ Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина из-за замечания о маскеВидео инцидента с камеры видеонаблюдения опубликовано на Facebook-странице паблика «Киев оперативный».
Инцидент произошел на АЗС на Харьковском шоссе, 68.
«Совсем кукуха не варит. Когда женщина-кассир попросила его надеть маску – начал спорить, а потом нагло плюнул ей в лицо и скрылся. Надеемся, что быстро найдут», – говорится в подписи к видео.
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