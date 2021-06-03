По выводам экспертов, действия злоумышленников могли способствовать распространению пандемии COVID-19 и повредить имиджу Украины на международной арене.

Во Львовской области Служба безопасности Украины заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. В частности, дельцы подделывали результаты исследований, QR-коды, бланки и печати учреждений, выполняющих лабораторные исследования.

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, организовали схему коммерсанты, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу. В качестве дополнительной "услуги" они "предлагали" клиентам готовые ПЦР-тесты с "отрицательным" результатом. "Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину", - отмечается в сообщении.

По информации СБУ, незаконная схема начала действовать фактически с началом пандемии в 2020 году. "Справку дельцы подделывали в течение суток. Ее стоимость достигала от 600 до 800 грн, в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже). В течение месяца злоумышленники изготавливали клиентам до 200 подделок", - уточняется в сообщении.

Читайте такжеСтало известно, когда в Украине могут ввести ковидные сертификатыПо выводам экспертов, действия злоумышленников могли способствовать распространению пандемии COVID-19 и повредить имиджу Украины на международной арене.

Во время шести обысков правоохранители изъяли:

официальную документацию;

сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов;

поддельные печати;

другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

В настоящее время в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

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Автор: Ирина Погорелая