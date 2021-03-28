Задержанные пассажиры отказались объяснить пограничникам, откуда у них поддельные тесты.

В Молдове 75 человек предъявили на границе поддельные справки с отрицательными результатами тестов на коронавирус.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

27 марта на контрольно-пропускной пункт Крива подъехали два рейсовых автобуса, которые направлялись в Польшу.

При проверке документов в первом автобусе пограничники выявили 38 поддельных тестов на коронавирус, во втором - 37. Пассажиры отказались объяснить, откуда у них поддельные тесты.

"Только один мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сказал, что получил документ по почте, заплатив за него 200 леев ($11) лицу, которого он не знает", - рассказали в пограничной полиции Молдовы.

Пограничники связались с лабораторией, в которой пассажиры якобы сдавали тесты на COVID-19. Сотрудники медучреждения сказали, что не брали анализ у этих людей и не выдавали справки.

Поддельные документы изъяли и поправили на экспертизу. Пограничная полиция проводит расследование. Гражданам, предъявившим поддельные справки, грозит уголовное наказание.

Что этому предшествовало

В ночь на 14 февраля немецкий полиция выставила посты на границе с Чехией и австрийской федеральной землей Тироль, которые признаны "регионами, где распространена мутация коронавирус".

Пересекать границу разрешено только тем лицам, которые работают в "медицинской сфере или на предприятиях критической инфраструктуры", а также водителям грузовиков и тем, кто едет на похороны.

При этом полицейским надо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Пока неизвестно, надо ли путешественникам проходить тест ежедневно, через день или еженедельно.

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Автор: Андрей Кибальный