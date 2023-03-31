Россияне обстреляли город из артиллерии.

Российские оккупанты ударили по Авдеевке, в результате чего погибли два человека, из них один младенец.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. "Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии - погибли два человека, из них один ребенок 2022 года рождения", - поделился подробностями Ермак.

Кроме этого, по его данным, еще два человека получили ранения.

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"Был поврежден частный дом", - отметил он.

Как уточнил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, под огнем оккупантов погиб 5-месячный мальчик и его бабушка. Мать и отец ребенка ранены.

"Этой трагедии можно было избежать: буквально вчера полицейские в который раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату - женщина уже в который раз наотрез отказалась уехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое", - прокомментировал ситуацию Кириленко.

"К сожалению, некоторым людям эвакуация до сих пор кажется непонятным и лишним шагом. Но это единственное, что сейчас способно сохранить жизнь", - сказал он.

Глава ОВА обратился к авдеевцам, которые вопреки здравому смыслу остаются в прифронтовой зоне, и призвал их эвакуироваться.

Ситуация в Авдеевке

В Авдеевке чуть ли не ежедневно слышны взрывы и обстрелы. При этом в городе остается несколько сотен жителей. Они живут все время в подвалах.

23 марта Институт изучения войны заявил, что россияне изменили приоритет с Бахмута на Авдеевку. А с 27 марта город закрыт на въезд, в том числе для волонтеров и журналистов.

31 марта стало известно, что на Авдеевском направлении снизилось количество наступательных действий. Там враг использовал почти все резервы, однако теперь россияне перебрасывают силы с юга.

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