В ТЦК заявили, что сообщения вручили в рамках мобилизационных мероприятий, которые продолжаются в Украине.

Во вторник, 4 июля, депутатам Львовской облады раздавали повестки. Об этом сообщил в своем Facebook депутат этого областного совета от ВО "Свобода" Иосиф Сытник.

"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП г. Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине!" - написал он и опубликовал фото врученного ему документа.

Отметим, что депутат не указал количество депутатов Львовского областного совета, которым представители военкомата вручили повестки.

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Информацию о вручении повесток депутатам Львовского облсовета 4 июля вручили подтвердила начальница пресс-службы Львовского ТЦК, капитан Мария Левко, сообщает "Суспильне".

Напомним, в Украине еще на три месяца продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 20 мая 2023 года продлен сроком на 90 суток. То есть до 18 августа 2023 года.

В Броварах вручили повестки всему горсовету

Ранее всем мужчинам, присутствующим 31 января 2023 года на исполкоме городского совета Броваров Киевской области, вручили повестки. Первым ее получил мэр Игорь Сапожко.

Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки 9 присутствующим.

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