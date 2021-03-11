Во Львове на улице Шафарика мужчина упал с моста и погиб.
Читайте такжеВ Днепре пьяная 12-летняя школьница резала вены на глазах у прохожих (фото)Об этом пишет местное издание Varta1 со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светлану Добровольскую.
«Выезжала следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, устанавливается личность погибшего мужчины и все обстоятельства. Мужчина примерно 40-50 лет», – отметила она.
Как пишет lviv.znaj.ua, происшествие произошло на мосту через парк «Погулянка».
У мужчины не было при себе документов.
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