В квартире, где живет девушка, есть газовая плита и колонка.

Во Львове вчера госпитализировали 15-летнюю девушку, которая отравилась угарным газом в квартире.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что девушку в состоянии средней степени тяжести (17% карбоксигемоглобина) доставили в городскую детскую больницу 1 ноября около 23:30.

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В квартире на первом этаже многоквартирного дома по ул. Айвазовского, 9, где она живет, есть газовая плита и колонка.

Аварийной бригадой ПАО "Львовгаз" временно прекращено газоснабжение газовой колонки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Автор: Светлана Макринская