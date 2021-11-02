Во Львове 15-летняя девушка отравилась угарным газом / фото ua.depositphotos.com
Во Львове вчера госпитализировали 15-летнюю девушку, которая отравилась угарным газом в квартире.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Отмечается, что девушку в состоянии средней степени тяжести (17% карбоксигемоглобина) доставили в городскую детскую больницу 1 ноября около 23:30.
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В квартире на первом этаже многоквартирного дома по ул. Айвазовского, 9, где она живет, есть газовая плита и колонка.
Аварийной бригадой ПАО "Львовгаз" временно прекращено газоснабжение газовой колонки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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