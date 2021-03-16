Обстоятельства инцидента выясняет Федеральное управление гражданской авиации

В штате Флорида (США) вскоре после взлета одномоторный самолет "Beechcraft Bonanza" упал на легковой автомобиль.

Об этом сообщает NBC 6.

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По словам правоохранителей, авария произошла днем: самолет упал на автомобиль, двигавшийся в спальном районе. В результате происшествия погиб экипаж самолета, пассажиров легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии.

На кадрах камеры видеонаблюдения из соседнего дома видно, что самолет сперва задел автомобиль, а затем врезался в землю, вспыхнув. Кроме того, повреждена линия электропередач.

На происшествие оперативно отреагировали спасательные службы.

Обстоятельства произошедшего выясняет Федеральное управление гражданской авиации

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Автор: Яна Ставская