В штате Флорида (США) вскоре после взлета одномоторный самолет "Beechcraft Bonanza" упал на легковой автомобиль.
Об этом сообщает NBC 6.
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По словам правоохранителей, авария произошла днем: самолет упал на автомобиль, двигавшийся в спальном районе. В результате происшествия погиб экипаж самолета, пассажиров легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии.
На кадрах камеры видеонаблюдения из соседнего дома видно, что самолет сперва задел автомобиль, а затем врезался в землю, вспыхнув. Кроме того, повреждена линия электропередач.
На происшествие оперативно отреагировали спасательные службы.
Обстоятельства произошедшего выясняет Федеральное управление гражданской авиации
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