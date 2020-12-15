Падение столба на Шулявке / скриншот видео

Появилось еще одно видео с падением электроопор на столичном Шулявском мосту. Запись удалось отснять видеорегистратором одного из авто, который двигался по мосту в момент падения столбов.

Видео опубликовано в сообществе "Киев оперативный" в Facebook. Ранее появилось другое видео инцидента на Шулявском мосту.

На записи видно, как падающий столб срывает троллейбусные провода и чудом не задевает другие транспортные средства.

"Более наглядный видос с падением столбов на Шулявском путепроводе", - комментирует автор публикации.

Падение столбов на Шулявском мосту: что известно

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Автор: Юрий Годован