Запись, вероятно, обнародовал водитель авто, двигавшегося по мосту в момент инцидента.

Появилось еще одно видео с падением электроопор на столичном Шулявском мосту. Запись удалось отснять видеорегистратором одного из авто, который двигался по мосту в момент падения столбов.

Видео опубликовано в сообществе "Киев оперативный" в Facebook. Ранее появилось другое видео инцидента на Шулявском мосту.

На записи видно, как падающий столб срывает троллейбусные провода и чудом не задевает другие транспортные средства.

"Более наглядный видос с падением столбов на Шулявском путепроводе", - комментирует автор публикации.

Падение столбов на Шулявском мосту: что известно

Сегодня, 15 декабря, на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередач, расположенные на полосе движения в направлении улицы Гетьмана и улицы Довженко.

Движение на путепроводе было перекрыто в обоих направлениях, проводился демонтаж электроопор и обследование других опор на мосту. Позже движение частично восстановили.

Реконструкция Шулявской развязки была проведена в прошлом, 2019 году. Движение открыли в последние дни прошлого года.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

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Автор: Юрий Годован