Нападавшего задержали / фото ua.depositphotos.com
В Виннице задержали мужчину, который порезал двух прохожих.
Читайте такжеНиколаевец с ножом "случайно" набросился на прохожего: пострадавший в больницеОб этом пишет Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря полиции Анну Олейник.
Происшествие произошло 16 мая на улице А. Первозванного. Очевидцы нападения вызвали полицию.
Мужчина вел себя неадекватно.
По предварительным данным, он нанес непроникающие раны лица и руки двум прохожим. Им оказали медицинскую помощь.
Мужчину задержали. Ему грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.
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