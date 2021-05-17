Мужчина вел себя неадекватно.

В Виннице задержали мужчину, который порезал двух прохожих.

Читайте такжеНиколаевец с ножом "случайно" набросился на прохожего: пострадавший в больницеОб этом пишет Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря полиции Анну Олейник.

Происшествие произошло 16 мая на улице А. Первозванного. Очевидцы нападения вызвали полицию.

Мужчина вел себя неадекватно.

По предварительным данным, он нанес непроникающие раны лица и руки двум прохожим. Им оказали медицинскую помощь.

Мужчину задержали. Ему грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.

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Автор: Людмила Жерновская