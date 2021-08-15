На фото видно, что тело Константина Павлова лежит на пороге дома.

Появилось первое фото с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Фото опубликовало издание "Страна".

На нем видно, что тело Павлова лежит на пороге дома.

Впоследствии были опубликованы другие фото Павлова.

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Константин Павлов - мэр Кривого Рога

Погибший Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года.

Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

По словам Вадима Рабиновича, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии Слуга Народа Александр Котляр.

Автор: Денис Прядко