38-летняя жительница Новоград-Волынского бросила четверых детей на произвол судьбы и пошла пить в соседнее село.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
Правоохранителей вызвала 14-летняя дочь горе-матери. По словам девочки, их мать ушла из дома, оставив детей одних дома.
Полиции хорошо знакома 38-летняя женщина. Она находится на постоянном учете социальных служб как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.
Читайте такжеВ Киеве женщина пыталась выброситься из окна, но патрульные поймали ее за ногуТолько в этом году ювенальные инспекторы имели два десятка поводов для общения с ней по уходу за детьми.
В полиции объясняют, что женщина неоднократно оставляла несовершеннолетних дочерей, в возрасте 15, 14, 10 и 7 лет, без присмотра, а сама уходила развлекаться в различных компаниях. В этих случаях относительно жительницы Новоград-Волынского и оформлялись соответствующие админпротоколы.
В последний раз мать оставила детей на 6 дней и поехала отдыхать к друзьям. В течение почти недели отсутствия матери 14-летняя девочка сама ухаживала за младшими сестрами и заботилась об их питании.
Полицейские вместе с социальными работниками разыскали женщину в соседнем районе. На момент встречи она находилась в нетрезвом состоянии. Сейчас ее вернули домой и обязали заботиться о детях.
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