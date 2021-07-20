Только в этом году ювенальные инспекторы имели два десятка поводов для общения с ней по уходу за детьми.

38-летняя жительница Новоград-Волынского бросила четверых детей на произвол судьбы и пошла пить в соседнее село.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

Правоохранителей вызвала 14-летняя дочь горе-матери. По словам девочки, их мать ушла из дома, оставив детей одних дома.

Полиции хорошо знакома 38-летняя женщина. Она находится на постоянном учете социальных служб как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

Читайте такжеВ Киеве женщина пыталась выброситься из окна, но патрульные поймали ее за ногуТолько в этом году ювенальные инспекторы имели два десятка поводов для общения с ней по уходу за детьми.

В полиции объясняют, что женщина неоднократно оставляла несовершеннолетних дочерей, в возрасте 15, 14, 10 и 7 лет, без присмотра, а сама уходила развлекаться в различных компаниях. В этих случаях относительно жительницы Новоград-Волынского и оформлялись соответствующие админпротоколы.

В последний раз мать оставила детей на 6 дней и поехала отдыхать к друзьям. В течение почти недели отсутствия матери 14-летняя девочка сама ухаживала за младшими сестрами и заботилась об их питании.

Полицейские вместе с социальными работниками разыскали женщину в соседнем районе. На момент встречи она находилась в нетрезвом состоянии. Сейчас ее вернули домой и обязали заботиться о детях.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко