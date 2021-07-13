Урбан-парк с множеством площадок, в том числе и для людей с инвалидностью, открыли 12 июля.

Дети сломали качели для людей с инвалидностью в урбан-парке Харькова. При этом взрослые смотрели на это и снимали видео.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life"

Урбан-парк с множеством площадок, в том числе и для людей с инвалидностью, открыли 12 июля. В первый же день дети сломали оду из качелей.

"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детские качели для людей с инвалидностью в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Краматорске произошел жуткий несчастный случай на аттракционе (видео)

На качели для детей с инвалидностью залезло слишком много детей, и она просто не выдержал их веса.

В то же время на качели видны наклейки, которые указывают на то, что она предназначена для людей с инвалидностью.

Как ранее сообщал УНИАН, в Дагестане две девушки сорвались вниз с Сулакского каньона. Девушки катались на качелях, которые были установленны прямо над пропастью.

После происшествия к "аттракциону" приехали полицейские. По данным местных СМИ, девушки приземлились на площадку с настилом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева