Правоохранители разыскали 14-летнюю девушку, которая 20 апреля вышла на утреннюю пробежку, но не вернулась домой. Как оказалось, школьница отправилась в столицу на свидание с парнем.
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Об этом сообщает "Суббота", ссылаясь на ювенальную превенцию Житомирской области.
Так, 20 апреля к правоохранителям обратилась жительница Житомира. Ее дочь около 7 утра пошла на утреннюю пробежку и исчезла.
"Полиция сразу начала поиски. В результате полицейские установили, что девушка через интернет познакомилась с молодым человеком из г. Днепра. Из-за конфликта с матерью она решила уйти из дома и направилась в гости к новому другу», - говорится в сообщении.
Полицейские установили маршрут девушки и вскоре нашли ее в Киеве. Как пояснила школьница, она хотела сбежать от родителей на свидание.
С семьей и девушкой провели превентивную беседу, а также рассказали о возможных последствиях такого поступка.
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