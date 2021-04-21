Девушка сбежала из дома на свидание с новым другом.

Правоохранители разыскали 14-летнюю девушку, которая 20 апреля вышла на утреннюю пробежку, но не вернулась домой. Как оказалось, школьница отправилась в столицу на свидание с парнем.

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Об этом сообщает "Суббота", ссылаясь на ювенальную превенцию Житомирской области.

Так, 20 апреля к правоохранителям обратилась жительница Житомира. Ее дочь около 7 утра пошла на утреннюю пробежку и исчезла.

"Полиция сразу начала поиски. В результате полицейские установили, что девушка через интернет познакомилась с молодым человеком из г. Днепра. Из-за конфликта с матерью она решила уйти из дома и направилась в гости к новому другу», - говорится в сообщении.

Полицейские установили маршрут девушки и вскоре нашли ее в Киеве. Как пояснила школьница, она хотела сбежать от родителей на свидание.

С семьей и девушкой провели превентивную беседу, а также рассказали о возможных последствиях такого поступка.

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Автор: Дмитрий Захаров