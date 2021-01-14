Штраф также грозит и работникам предприятий и физическому лицу– предпринимателю в случае неношения ими масок.

С сегодняшнего дня, 14 января, украинских предпринимателей будут штрафовать за допуск людей без масок в здания и транспорт.

Почему будут штрафовать бизнес за посетителей без масок

Читайте такжеСтепанов заявил, что локдаун в Украине ни в коем случае не отменятВ декабре 2020 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Им предусмотрено наложение штрафов на предприятия, предпринимателей, учреждения, организации, нарушившие санитарное законодательство.

Накануне закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины", а сегодня он вступил в силу.

Неношение масок: кого и за что будут штрафовать

Согласно закону, штрафом будут наказывать физических лиц-предпринимателей за допуск лица в общественные дома, сооружения, где осуществляется обслуживание населения, и в общественный транспорт в период действия карантина без надетого средства индивидуальной защиты. Речь идет о респираторах или защитных масках, закрывающих нос и рот, в том числе и изготовленных самостоятельно.

Им же грозит штраф за отсутствие предупреждения, донесенного в любой форме и в любой способ, о необходимости надеть защитную маску и/или за отсутствие реагирования на пребывание в таких местах людей без надетых средств индивидуальной защиты (устное замечание о необходимости надеть маску, прекращение обслуживания, вызов представителя полиции с сообщением об административном правонарушении).

Кроме того, предусмотрены штрафы в период действия карантина за неношение маски самими работниками субъектов хозяйствования или физическим лицом – предпринимателем.

Штрафы для предпринимателей за посетителей без масок - суммы

Читайте такжеВ Киеве появилась гигантская маска с надписями о "ковидных" страхах (фото)Предприятие, учреждение, организация, гражданин – субъект хозяйственной деятельности должны будут уплатить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть на сумму от 3400 до 5100 гривень.

Такой же штраф предусмотрен и за обслуживание потребителей без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Карантин в Украине: что известно

С 8 января в Украине введен локдаун. Речь идет об усиленных карантинных ограничениях с целью противодействия распространению коронавируса. Будет действовать он до 24 января.

После январского локдауна Министерство здравоохранения Украины планирует перейти к адаптивному карантину.

В целом же режим карантина в Украине установлен до 28 февраля.

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Автор: Алина Вишневская