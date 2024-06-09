Российский следственный комитет закончил расследование убийства исполнителя.

В убийстве, совершенным общеопасным способом, российские следователи обвинили концертного директор артиста Игоря Талькова Валерия Шляфмана.

Напомним, популярный на то время певец Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года выстрелом в сердце в коридоре петербургского Дворца спорта "Юбилейный".

Согласно следствию, во время сборного концерта за кулисами Дворца спорта у Шляфмана возник конфликт с представителем одного из артистов - Игорем Малаховым. В частности, сначала было запланировано, что Тальков выступит после певицы Азизы, но потом их выступления поменяли местами, что вызвало конфликт между командами артистов. Охранник певицы Игорь Малахов достал оружие и началась перестрелка, в ходе которой Шляфман пытался застрелить оппонента из револьвера, но попал в Талькова и случайно убил его. В 1992 году Шляфман выехал в Израиль.

На его рубашке, которую изъяли только в феврале 1992 года, выявили следы от пороха. Тогда в РФ Шляфману заочно предъявили обвинение в убийстве по неосторожности.

Расследование убийства певца Игоря Талькова

Расследование убийства Талькова возобновили в 2018 году. Следователи опросили 150 человек, провели экспертизы и выяснили, что певца убил его директор Шляфман.

В январе 2022 года суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал Валерия Шляфмана по обвинению в убийстве музыканта.

Чем известен Игорь Тальков

Тальков стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды".

За два года он написал более двух сотен песен. Однако основная их масса не была такой же лирической, как "Чистые пруды", и для того, чтобы их исполнять, он создал группу "Спасательный круг".

Самыми известными его композициями стали "Я вернусь", "Летний дождь", "Моя любовь".

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