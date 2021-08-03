Днем на крыше проводили ремонтные работы.

В Запорожье произошел масштабный пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали около 100 человек.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Около 21:40 в полицию сообщили, что горит крыша четырехэтажного дома по улице Сержанта Медведева.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции, спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций и медики.

Читайте такжеВ Днепре пьяный водитель въехал в столб и заснул (фото)Площадь пожара составила около 450 кв. метров. Эвакуировали около 100 человек, пострадавших нет.

Предварительно установлено, что днем предприятие-подрядчик проводило ремонтные работы крыши этого дома.

Открыто уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

По данным сайта 061, один из спасателей надышался дымом, его госпитализировали в больницу.

В Запорожской областной государственной администрации сообщили, что возможная причина возгорания - утечка газа. После ремонтных работ на крыше остались баллоны с газом.

Глава облуправления ГСЧС Алексей Лепский сообщил, что в 00:50 пожар потушили. Людей временно переселили в общежитие педколледжа.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская