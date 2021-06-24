Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом оружия.

К трем годам тюрьмы приговорен «вор в законе» по прозвищу «Принц», который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, такой приговор сегодня вынес Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья.

Представитель верхушки криминального мира, который находится в санкционном списке СНБО, совершил преступление на территории Украины.

«Рассмотрев материалы уголовного производства по существу и выслушав доводы правоохранителей, суд признал «вора в законе» виновным в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом оружия. В зале суда «Принцу» был объявлен приговор, по которому он осужден к трем годам лишения свободы», - добавили в Нацполиции.

Арест «вора в законе» по прозвищу «Принц»

26 мая «вора в законе» по прозвищу «Принц» Орджоникидзевский районный суд Запорожья взял под стражу на 60 суток.

14 мая СНБО принял решение о санкциях против 138 юридических и 674 физических лиц, среди них связанные с агрессией Российской Федерацией против Украины и «воры в законе».

Десять «криминальных авторитетов» из санкционного списка СНБО уже вернули в страны их происхождения.

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Автор: Тамара Отовская