Совет национальной безопасности и обороны в режиме "секретно" рассмотрел вопрос о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО.
По его словам, в режиме "секретно" на заседании СНБО рассматривался вопрос военно-технического сотрудничества Украины с отдельными государствами.
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