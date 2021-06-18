Докладывало по этому вопросу Министерство иностранных дел.

Совет национальной безопасности и обороны в режиме "секретно" рассмотрел вопрос о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО.

По его словам, в режиме "секретно" на заседании СНБО рассматривался вопрос военно-технического сотрудничества Украины с отдельными государствами.

Читайте такжеДанилов назвал "фундаментальный повод" для изменения Минских соглашенийДокладывало по этому вопрос Министерство иностранных дел.

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Автор: Антонина Доломанжи